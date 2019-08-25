G7: блиц-визит иранского гостя

Воскресное посещение саммита "Большой семёрки" в Биаррице министром иностранных дел Ирана для многих стало неожиданностью. Мохаммад Джавад Зариф прибыл по приглашению своего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, с которым провел трёхчасовые переговоры, а затем ещё полчаса пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На встрече присутствовали также дипломатические советники из Великобритании и Германии.

В тот же день Зариф покинул Биарриц. В своём Twitter он рассказал об этой поездке, отметив: "Активная дипломатия Ирана в поисках конструктивного взаимодействия продолжается (...). Дорога вперёд сложна, но попробовать стоит".

На переговорах обсуждались недавние инициативы президентов Ирана и Франции. Эммануэль Макрон предлагает разрешить Ирану продавать нефть в ограниченных объемах в обмен на ряд обязательств, среди которых соблюдение СВПД и снижение напряжённости в Персидском заливе.

Коснувшись обсуждения иранской проблемы участниками саммита в Биаррице Макрон сказал:

"Дискуссия по Ирану выявила две общие линии: во-первых, ни один из членов G7 не хочет, чтобы Иран получил ядерное оружие, и, во-вторых, все члены глубоко привержены стабильности и миру в регионе, а потому не хотят предпринимать какие-либо действия, которые могут причинить этому вред".

Блиц-визит в Биарриц главы иранского МИДа стал сюрпризом для президента США Дональда Трампа, но встреч с представителями американской делегации у Зарифа предусмотрено не было. С тех пор, как Трамп вывел свою страну из соглашения с Ираном и возобновил санкции в отношении иранской экономики, европейские лидеры изо всех сил пытаются остановить углубляющуюся конфронтацию между двумя странами.

В Вашингтоне утверждают, что если Иран хочет сесть за стол переговоров, США не будут выставлять предварительных условий для начала диалога. Но Трамп неоднократно высказывался против любых уступок Ирану, и эксперты предполагают, что от предложения Макрона он также откажется.