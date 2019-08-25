Армия приступает к тушению

Шесть из девяти штатов бразильской Амазонии просят помощи военных для тушения масштабнейших лесных пожаров. В субботу президент страны санкционировал участие армии в борьбе со стихией.

В Генеральном штабе доложили, что в регионе размещены 44 тысячи солдат и офицеров, готовых помочь пожарным, а подкрепления можно перебросить из других частей страны.

Reuters

ВВС уже предоставила самолёты — для тушения с воздуха и для десантирования пожарных отрядов. Техническую помощь предлагают и сопредельные страны.

«Помощь всегда будет кстати. Её предложили не только США, предложение поступило и из Чили. Мы чилийцам так же в своё время помогали, отправляли свои самолёты. Кроме Чили Эквадор, если я не ошибаюсь, предложил помочь. Так что мы оценим ситуацию и примем любую помощь», — рассказывает министр обороны Бразилии.

Reuters

По масштабам нынешние пожары в сельве — крупнейшие по меньшей мере за пять лет. Из-за огромного значения Амазонии для всей планеты происходящее вызвало большую озабоченность во всём мире.

Экологи называют причиной пожаров политику президента Болсонару, он, в свою очередь, не исключает, что пожары — как раз провокация эко-активистов.