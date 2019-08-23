Европейские страны грозят Бразилии санкциями

В Бразилии создан кризисный штаб в связи c не утихающими пожарами в лесах Амазонии, беспрецедентными по масштабу. Помощь в ликвидации очагов возгорания предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор - после того, как бразильский президент Бразилии Жаир Болсонару признался, что не справляется.

Пожары в тропических лесах, таким образом, вышли за пределы внутренней повестки дня. Обеспокоенность ситуацией ранее выразил генсек ООН, а президент Франции Эмманюэль Макрон призвал обсудить ситуацию в Бразилии на саммите "Большой семерки". Он обвинил Болсонару в неисполнении обязательств по климату, взятых на слете "Большой двадцатки" в июне и пообещал заблокировать ратификацию торгового соглашения между ЕС и странами Меркосур, если ситуация не изменится.

Бразильские власти заявили, что Париж вмешивается во внутренние дела страны. Тем временем намерение Макрона не давать ход соглашению, заключенному по итогам 20 лет переговоров, поддержала Ирландия. Финляндия предложила ввести запрет на импорт бразильской говядины, а власти Германии подтвердили, что также считают пожары проблемой международного значения. Представитель немецкого правительства Шеффен Сайберт уточнил: "Масштабы пожаров и ошеломляют, и вызывают опасения. Это касается не только Бразилии, соседних стран, но и мирового сообщества в целом. Леса Амазонии играют важнейшую роль для климата Земли, для поддержания биоразнообразия. Называть регион "легкими планеты" - вовсе не преувеличение".

Скептик в вопросе глобального потепления климата, Болсонару испытывает серьёзное давление со стороны общественности. Многочисленные акции протеста против бездействия властей проходят в Сан-Паулу и Рио, возле зданий бразильских дипмиссий во многих странах.

Как утверждают специалисты, причиной возгорания стала распространённая в Амазонии практика, когда лес выжигают и вычищают под сельхозугодия.