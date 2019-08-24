Пожары в Амазонии: Болсонару под огнём критики

Гектар за гектаром огонь пожирает леса Амазонии. Едкий дым застилает города. Пожары бушуют здесь уже несколько недель и вызывают всё большую обеспокоенность в мире. Этот вопрос в выходные обсудят участники саммита "Большой семёрки".

Оказавшийся под серьёзным давлением со стороны ряда европейских лидеров, президент Бразилии издал указ, согласно которому на борьбу с огнём будут брошены Вооружённые силы страны.

Объявив о своём решении, Жаир Болсонару добавил, что "лесные пожары происходят повсюду и не должны использоваться в качестве предлога для введения санкций".

Ранее Франция и Ирландия пригрозили, что не ратифицируют торговое соглашение между ЕС и южноамериканскими странами в том числе Бразилией, если её президент не предпримет конкретных действий для борьбы со стихией. А Финляндия призвала Евросоюз рассмотреть вопрос о запрете импорта бразильской говядины.

"Члены Еврокомиссии глубоко обеспокоены. Тропические леса Амазонии - крупнейшие в мире. На них приходится одна десятая всех мировых видов. Поэтому мы приветствуем предложение Эммануэля Макрона о включении этого вопроса в повестку дня саммита "Большой семёрки". Ведь речь идёт о чрезвычайной ситуации", - заявила представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

На защиту лесов Амазонии, которые считаются домом для трёх миллионов видов животных и растений, встала и общественность.

В пятницу по всей Бразилии прошли акции протеста против бездействия властей.

Экоактивисты и правозащитники провели демонстрации возле зданий бразильских посольств в целом ряде стран с призывом к мировому сообществу спасти "лёгкие планеты".