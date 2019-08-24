День независимости Украины: с новым президентом — в новом формате. Главный государственный праздник в Киеве отметили без массовых шествий и парадов военной техники.

Организаторы заявляют, что планировали устроить «скромное, но интересное действие»: «Шествие достоинства» как символ гордости за военнослужащих, врачей и добровольцев, а также разнообразная музыкальная часть, в том числе исполнение гимна Украины в разных стилях.

Владимир Зеленский, президент Украины:

«Дорогие украинцы! Мы разные. Но мы едины. Мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильны. Поймите, что рассчитывать можно только на себя».

Российские СМИ отметили, что в праздничной речи президент Зеленский вообще не упомянул Россию и не продолжил риторику своего предшественника.

Многие западные лидеры в последние говорили о возобновлении формата «Большой восьмёрки» с участием России, но лишь при условии разрешения конфликта на востоке Украины.