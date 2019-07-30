Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Педро Санчес снова проиграл

Педро Санчес снова проиграл

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Россия

«Мы это сделали законно!» Украина арестовала российский танкер

 Комментарии
 Марика Димитриади 
«Мы это сделали законно!» Украина арестовала российский танкер
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Украина арестовала российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. По его словам, обыск российского танкера без согласия российского консула был законен.

«В соответствии с международными договорами, которые были ратифицированы и Москвой, и Киевом, Украина не должна получать согласие российских консульских учреждений на проведение следственных действий на морском и речном транспорте, если судно находилось на территории Украины», - написал Матиос.

«Мы это сделали законно. И точка!» - добавил военный прокурор.

NEYMAється-2! ( ЛІКНЕП ДЛЯ КОНСУЛА РФ ) АРЕШТ - законний! Українським судом перевірено правомірність дій військових...

Publiée par Анатолій Матіос sur Mardi 30 juillet 2019

Судно Nika Spirit было задержано на прошлой неделе в порту в Одесской области. В ходе обыска были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы.

На судне находились 10 моряков, все они были допрошены, но следователи не нашли в их действиях никаких нарушений и вскоре их отпустили домой. По данным Службы безопасности Украины, танкер участвовал в задержании украинских кораблей в Керченском проливе прошлой осенью, тогда он назывался «Нейма».

В МИД РФ заявили, что задержание танкера стало продолжением прошлогодней провокации, а первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал действия Украины пиратскими, отметив, что «эта операция ни на йоту не приблизит решение вопроса с украинскими моряками, а только создаст дополнительное напряжение во взаимоотношениях уже с новой властью Украины».

Российские власти неоднократно заявляли, что ВМС Украины в прошлом ноябре нарушили правила прохода через Керченский пролив. В результате российские пограничники задержала корабли, а также находившихся на их борту моряков.