Кашмир: беспорядки и столкновения

Летящие камни, дым, взрывы шумовых гранат... В индийском Кашмире неспокойно. В пятницу, несмотря на строжайший запрет властей, тысячи людей протестовали против решения Нью-Дели лишить регион автономии.

Манифестанты блокировали проезжую часть в центре города Сринагара. Для их разгона стражи порядка применили слезоточивый газ.

Волнения не утихают с тех пор, как 5 августа центральное правительство Индии упразднило 370-ю статью конституции, наделявшую штат Джамму и Кашмир особым статусом.

По распоряжению властей там действует ограничение на передвижение, отключена связь.

За это время в беспорядках и столкновениях пострадали свыше 150 человек. Около четырёх тысяч демонстрантов задержаны.