Стрельба и взрыв в Кашмире: шесть человек погибли, двое из них — дети

В индийской части спорного Кашмира нарастает напряжение: в воскресенье боевики обстреляли три жилых дома неподалеку от демаркационной Линии контроля, которая разделяет Индию и Пакистан. Четыре человека погибли, девять получили ранения. Менее чем через сутки после стрельбы в том же районе взорвалась самодельная бомба, унесшая жизни двух детей. Еще пятеро мирных жителей были ранены.

Большинство населения Кашмира — мусульмане, но все погибшие были индуистами. Индийская полиция начала расследование. Индийские власти обвиняют в инциденте Пакистан, который якобы финансирует сепаратистов в регионе. Исламабад отрицает все обвинения.

На территорию Кашмира претендуют и Индия, и Пакистан. Регион де-факто разделен между этими странами и Китаем, но это не закреплено официальными документами.