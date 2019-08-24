Марш против расизма и «Альтернативы для Германии»

В Дрездене — многотысячная демонстрация против расизма и дискриминации. Местные СМИ насчитали до 20 тысяч участников марша.

Манифестация проходит за неделю до региональных выборов в Саксонии, где, по данным опросов, ультраправая партия «Альтернатива для Германии» имеет шансы оказаться в числе победителей.

Олаф Шольц, министр финансов Германии:

«Я считаю очень важным осознать себя как страну — неделимую и черпающую свои силы в разнообразии — и как общество, которое открыто смотрит в будущее и противостоит неприязни и расизму».

«Я верю в результаты опросов, которые показывают, что нам придётся противостоять довольно сильной АдГ. Вот почему сегодня особенно важно показать, что мы выступаем за солидарность в обществе», — говорит участница манифестации.

В июле саксонский избирком дисквалифицировал большинство кандидатов АдГ, ссылаясь на процедурные ошибки, что в партии назвали «политическим мошенничеством». Позже решением Конституционного суда список участвующих в выборах ультраправых кандидатов был расширен, хоть и не до первоначального состава.