АдГ под прицелом спецслужб

Немецкие спецслужбы усилили контроль над партией "Альтернатива для Германии". Соответствует ли её деятельность основному закону страны - выяснит Федеральная служба защиты конституции.
Решение приветствуют представители и правых, и левых политических движений.
"Многие члены АдГ проповедуют идеи национализма. Они преуменьшают масштабы насилия со стороны экстремистов и ультраправых. Решение спецслужб о принятии чётких мер я считаю верным", - написал в своём микроблоге секретарь СДПГ Ларс Клингбейл.
Той же точки зрения придерживаются и в партии "Зелёных". Её представитель Джем Оздемир заявил: "Демократия в нашей стране нуждается в защите от оппонентов, даже если они действуют от имени партии".
Один лидеров АдГ, Александр Голанд назвал это решение политически мотивированным, добавив, что партия опротестует его в суде. "Мы считаем эти аргументы абсолютно неприемлемыми. Причина происходящего - в определённом социальном климате. И, конечно же, это результат политического давления", - сказал Голанд.
Власти подозревают АдГ в связях с экстремистскими группировками. Спецслужбы проанализируют в том числе публичные высказывания и комментарии членов партии. Особенно тщательно будет изучаться деятельность молодёжного крыла.
Как сообщил глава ведомства Томас Хальденванг, уже было собрано достаточно доказательств того, что некоторые представители АдГ "ведут работу по подрыву принципов, прописанных в Конституции". Предстоит выяснить, единичные ли это случаи, или же такова линия партии "Альтернатива для Германии".