АдГ под прицелом спецслужб

"Многие члены АдГ проповедуют идеи национализма. Они преуменьшают масштабы насилия со стороны экстремистов и ультраправых. Решение спецслужб о принятии чётких мер я считаю верным", - написал в своём микроблоге секретарь СДПГ Ларс Клингбейл.

Той же точки зрения придерживаются и в партии "Зелёных". Её представитель Джем Оздемир заявил: "Демократия в нашей стране нуждается в защите от оппонентов, даже если они действуют от имени партии".

Один лидеров АдГ, Александр Голанд назвал это решение политически мотивированным, добавив, что партия опротестует его в суде. "Мы считаем эти аргументы абсолютно неприемлемыми. Причина происходящего - в определённом социальном климате. И, конечно же, это результат политического давления", - сказал Голанд.

Власти подозревают АдГ в связях с экстремистскими группировками. Спецслужбы проанализируют в том числе публичные высказывания и комментарии членов партии. Особенно тщательно будет изучаться деятельность молодёжного крыла.