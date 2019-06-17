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Срочная новость

Срочная новость

Брюссельское бюро

Кандидат от АдГ не стал мэром

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 Лев Удольский 
Кандидат от АдГ не стал мэром
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Кандидат от консервативного Христианско-демократического союза одержал победу над своим соперником из правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» на выборах мэра города Гёрлиц в Саксонии, прошедших в воскресенье. Результаты голосования в Гёрлице имеют особое значение, поскольку традиционно дают представление о том, кому достанется победа на выборах, намеченных на 1 сентября в Саксонии и в соседней федеральной земле Бранденбург.

В первом туре большинство голосов досталось кандидату от «Альтернативы для Германии». В случае его победы Гёрлиц стал бы первым в стране городом, где пост мэра занял бы представитель правых евроскептиков. Многие здесь выражали в связи с этим беспокойство:

– Мы все испытали облегчение. Мы следили за результатами в новостях с самого вечера, и я немного волновалась, мы не знали, что будет. Я была настроена оптимистично, но было и немало пессимистов, которые очень переживали. А теперь все вздохнули с облегчением, все счастливы и надеются, что теперь всё станет лучше, что в городе всё наладится.

«Альтернатива для Германии», созданная шесть лет назад, стала здесь теперь главной оппозиционной партией. Она выступает за отказ от евро и за коренной пересмотр иммиграционной политики.

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