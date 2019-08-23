Арест Пола Уилана продлён на 2 месяца

Пол Уилан останется под стражей ещё до 29 октября: Лефортовский суд Москвы продлил арест бывшего американского морпеха, который обвиняется в шпионаже. Рассмотрение ходатайства прошло в закрытом режиме, в суде присутствовали сотрудники посольства США. Уилан назвал слушания "шоу для СМИ" и вновь заявил о своей невиновности :

"Это политическое похищение, - прочёл он с заготовленного листка бумаги, - никакого преступления не было, и никаких доказательств преступления нет".

В ходе заседания Пол Уилан пожаловался также на плохое самочувствие и ему вызвали скорую помощь. Но прибывшие врачи нашли, что в экстренной госпитализации обвиняемый не нуждается.

По данным адвокатов, Уилан страдает от паховой грыжи, и ещё до ареста, в США, его планировал ми прооперировать. Сам американец говорит, что получил также травму от сотрудников СИЗО.

Последние 12 лет Пол Уилан регулярно приезжал в Россию. В последний свой визит он был задержан, у него нашли флешку с секретной информацией. Сам Уилан утверждает, что приехал на свадьбу к другу, а с флешкой его подставили: он думал, что на ней его собственные фотографии.

По предъявленным обвинениям Уилану грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.