Чума свиней привела к росту цен на птицу

За последний год цены на свинину в Китае выросли более чем на 40 %. Экономисты объясняют это эпидемией африканской чумы свиней, главным образом, в Европе и Азии.

В самой КНР, в связи с профилактическими мероприятиями по искоренению вируса, поголовье свиней сократилось на треть. Аналитики предупреждают, что для полного восстановления нормальной ситуации на рынке понадобится пять лет.

Проблемы свиноводства привели к росту другой отрасли - птицеводства. Дела на ферме Ван Шухонга за последний год пошли в гору: "Цены на утиное мясо должны были упасть, - говорит он, - но сейчас, из-за африканской чумы свиней, спрос остается высоким и, вероятно, вырастет еще. Так что перспективы у нашего рынка отличные!"

С учетом высоких цен и повышенного спроса на мясо уток, владелец фермы планирует в текущем году увеличить выпуск продукции на 30 %.

Между тем Всемирная организация охраны здоровья животных только за последнюю неделю выявила 419 новых очагов опасных болезней, главным образом, африканской чумы свиней, сообщает Россельхознадзор.