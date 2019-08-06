Африканская чума свиней распространяется по территории Венгрии – об этом заявил главный ветеринарный врач страны Лайош Богнар. Особую тревогу у властей вызывает тот факт, что дикие кабаны, заражённые этой крайне опасной для животных болезнью, были обнаружены не только вблизи границы со Словакией, но и в глубине страны. При этом наибольшая угроза, по словам Богнара, исходит со стороны Румынии:

– В Румынии от заболевания страдает не только популяция дикого кабана, но и домашние свиньи. В результате импорта продуктов питания и нелегальной торговли вирус может легко попасть оттуда и в Венгрию.

Власти принимают меры, препятствующие распространению заболевания. Охотники обязаны убивать кабанов, у которых наблюдаются симптомы африканской чумы свиней, и ликвидировать трупы. Фермерам запрещено перевозить животных, рекомендовано провести дезинфекцию и принять другие профилактические меры. В стране усилен контроль за поставками свинины на мясокомбинаты, а также за торговлей.