Животноводство без антибиотиков

Европейский союз хочет уменьшить использование в животноводстве антибиотиков, поскольку микробы вырабатывают к ним устойчивость, что угрожает здоровью людей. Эту цель преследует уже 9 лет бельгиец Юбер дель Мармоль. 35 коров породы "лимузин" на его ферме в Валлонии ни подвергаются вакцинации, не имеют в организме лишних антител и химикатов, а не болеют благодаря особой диете.