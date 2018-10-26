Европейский союз хочет уменьшить использование в животноводстве антибиотиков, поскольку микробы вырабатывают к ним устойчивость, что угрожает здоровью людей. Эту цель преследует уже 9 лет бельгиец Юбер дель Мармоль. 35 коров породы "лимузин" на его ферме в Валлонии ни подвергаются вакцинации, не имеют в организме лишних антител и химикатов, а не болеют благодаря особой диете.
Животноводство без антибиотиков
Животноводство без антибиотиков
«Некоторые врачи посылают сюда своих пациентов, говоря им: «если вы едите мясо, то пусть оно будет органическим и качественным», - расхваливает фермер свою говядину. - Такой подход очевиден, если мы хотим меньше потреблять вредные продукты».
Еще один способ достижени этой цели — держать коров в небольших стадах. Это снижает вероятность их заражения. Юберт дель Мармоль редко приглашает ветеринара.
«Почти никогда, он приходит раз в год брать анализ крови, - продолжает фермер. - «Если бы все мои клиенты применяли ваш чистый метод, я бы потерял работу», - сказал он мне.»
В ЕС будет запрещено давать скоту антибиотики, предназначенные человеку, а также медикаменты, не прошедшие строгой проверки. Французский евродепутат добивается того, чтобы еда здесь была безопасна и качественна:
«Мы не сможем импортировать из-за пределов Евросоюза мясо, которое не соответствуют нашим нормам и вкусам, - сказала Франсуаза Гросстет. - А если третьи страны хотят и дальше экспортировать нам свои продукты, они должны ввести у себя такие же стандарты ».