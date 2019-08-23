"Космические хроники": эксперименты, которые изменят будущее

Космический корреспондент Euronews и астронавт Европейского космического агенства (ЕКА) Лука Пармитано находится в космосе уже месяц. В первые дни миссии ему было необходимо "поймать" и разгрузить Dragon - грузовое транспортное средство, которое доставляет все необходимое для работы и жизни на борту Международной космической станции (МКС).

Вместе с карго Лука и его команда получили новое научное оборудование для экспериментов, которые будут проводиться во время миссии Beyond. Астронавт рассказал об исследованиях, проводимых в лаборатории Колумба на орбите.

Будущее добычи ископаемых в космосе

Команда астронавтов проводит эксперименты над бактериями, которые способны использовать ионы твердых горных пород для питания и создания колоний. В будущем эти микроорганизмы могли бы быть использованы при добыче руды в космосе.

ESA / NASA

"Эти бактерии уже используют на суше, но мы пытаемся понять, как они ведут себя на орбите, чтобы в будущем их можно было использовать для добычи руды на Луне или, кто знает, на астероиде или Марсе", - пояснил Пармитано.

Печать человеческих органов на орбите

Астронавты также проводят эксперименты с принтером под названием Biofabrication Facility - 3D-биопринтером, который тестирует возможности печати биологических тканей на орбите.

Хотя на Земле 3D-биопечать прошла значительный путь и может считаться успешной, печать таких крошечных элементов, как, например, капилляров, сложно выполнить в космосе из-за отсутствия гравитации. В будущем ученые надеются, что в космосе будет возможно создавать человеческие органы.

ESA / NASA

Развивается ли болезнь Альцгеймера у астронавтов?

На борту МКС Пармитано и его команда также изучают поведение бета-амилоидов - белков, некоторые из которых провоцируют болезнь Альцгеймера.

Ученые считают, что существует вероятность того, что люди, находящиеся в космосе, более склонны к развитию нейродегенеративных заболеваний. Пармитано пытается понять, как и почему эти белки скапливаются организме человека в космосе.

Изучение человеческого тела в невесомости

Астронавты, находящиеся на борту МКС, сами по себе являются экспериментом. Они собирают образцы фекалий, мочи и крови, чтобы понять, как человеческое тело реагирует на пребывание в космосе.

Они также пытаются выявить и проанализировать изменения, происходящие с телом от длительного нахождения на орбите. В будущем это поможет ученым подготовиться к более длительным экспедициям и продвигаться вглубь вселенной.

*Материал подготовлен при поддержке ЕКА