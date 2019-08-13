Астронавт сыграет сет для круизного лайнера на Ибице с борта МКС

Итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту МКС, сыграет диджей-сет для круизного лайнера на Ибице во вторник. По словам организаторов, музыкальная программа будет транслироваться с Международной космической станции впервые.

[QUICK REMINDER] Remember to tune in tomorrow at 11:20 PM CEST right here at our Facebook page to watch the first EVER... Publiée par WORLD CLUB DOME sur Lundi 12 août 2019

Сет начнется в 23:20 по центральноевропейскому стандартному времени (00:20 МСК) и будет длиться около 20 минут, сообщают организаторы мероприятия. Его смогут послушать примерно три тысячи человек, находящихся на борту судна, а также пользователи соцсетей.

"Наша цель - сделать космос ближе к обычным людям, объяснить, чем занимается Европейское космическое агентство", - сказал руководитель партнерских проектов ЕКА Эммет Флетчер.

Подготовиться к сету Пармитано помог немецкий диджей Le Shuuk. Во время выступления астронавт будет использовать консоль, находящуюся на борту станции, на которую было установлено специальное программное обеспечение.

"Электронная музыка для него новый жанр. Ему больше нравятся итальянский шансон и рок, - сказал Флетчер. - Но он полон энтузиазма. Это очень похоже на Луку, он всегда готов пойти еще дальше и пробовать что-то новое".

42-летний Лука Пармитано отправился в космос 20 июля, он будет находиться на борту МКС шесть месяцев. Это вторая космическая миссия итальянца, впервые он побывал на станции в 2013.

Пармитано - специальный корреспондент Euronews. Смотрите нашу еженедельную программу "Космические хроники", в которой астронавт делится самым интересными фактами о жизни и работе в космосе.