Британская экономика ушла "в минус"

Экономика Великобритании впервые с 2012 ушла в минус во втором квартале года: в период с апреля по июнь зафиксирован спад в 0,2% . Аналитики заявили, что речь идет об ожидаемом "откате" после успешного полупроцентного роста в первом квартале, когда речь шла о накоплении запасов в ожидании 29 марта - даты, когда Великобритания должны была покинуть ЕС.

Смена сценария стала настоящим холодным душем для участников рынка, которые отреагировали на перенос даты "брексита" и политический кризис снижением активности. Специалисты ожидали во втором квартале нулевого роста. Показатели хуже обещанных оказали серьезное давление на фунт стерлингов: его курс по отношению к доллару до упал до рекордной отметки за два с половиной года.

Однако британские власти не паникуют. Министр финансов Саджид Джавид прокомментировал ситуацию так: "Да, все ждали, что рост в этом квартале окажется ниже показателей за предыдущий период. Но основы фундамента британской экономии остаются очень прочными. Так, по прогнозам МВФ, мы в этом году будем расти быстрее, чем Германия Италия, Япония; мы будем на уровне Франции. Несущие конструкции экономики страны останутся крепкими".

Новое британское правительство уверено, что экономика выдержит испытание "брекситом" и сохраняющейся неопределенностью относительно условий выхода страны из ЕС. На этом фоне Банк Англии заявил, что в текущем квартале рост ВВП восстановится до 0,3%, однако годовые прогнозы на 2019 и 2020 снижены - с полутора процентов и выше до 1,3%.