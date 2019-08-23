Самороспуск парламента в Косово

В Косово объявили о роспуске парламента и проведении досрочных выборов после того, как в прошлом месяце премьер-министр самопровозглашённой республики Рамуш Харадинай подал в отставку.

Голосование должно состояться в течение ближайших 45 дней. Опросы показывают, что ни одна партия не сможет получить большинство голосов. А значит, стоит ожидать длительных коалиционных переговоров.

Важный вопрос, который предстоит решать новому правительству - о нормализации отношений с Сербией. Этот шаг считается ключевым как для Белграда, так и для Приштины в их стремления вступить в ЕС.

"Важно, чтобы правительство было сформировано в кратчайшие сроки, чтобы на это не ушли месяцы. Нас ждёт важный процесс, касаемый заключения мирного соглашения с Сербией, которое принесёт сторонам взаимное признание и членство в ООН для Косово", - объясняет Ардиан Арифай, зам. главы администрации президента Косова.

Ранее Харадинай и его "Альянс за будущее Косова" договорились о предвыборной коалиции с оппозиционной Социал-демократической партией и её лидером - мэром Приштины Шпендом Ахмети. О серьёзном настрое на победу заявил и спикер косовского парламента, который возглавляет правящую Демократическую партию.

"Нашим приоритетом остаётся вступление в ЕС и поддержание особых отношений с США. Мы - западная страна. Мы будем усердно работать для того, чтобы трансформировать нашу экономику и побороть коррупцию. Косово станет членом Евросоюза", - говорит Кадри Весели.

Рамуш Харадинай - в прошлом один из лидеров Армии освобождения Косова - объявил об уходе с поста премьера в связи с тем, что был вызван в Гаагу для дачи показаний по делу о военных преступлениях во время мятежа в 1998 г. Ранее политик был дважды судим и оправдан Гаагским Международным трибуналом. Свою вину экс-премьер отрицает.