Косово на распутье

Политический кризис в Косове развивается на фоне экономических и социальных проблем, которые называют самым серьёзным испытанием для Приштины за два десятилетия, прошедших после провозглашения независимости. Ситуация осложняется коррупционными скандалами и высоким уровнем преступности в частично признанной республике.

Одной из главных тем кампании лидера партии «Самоопределение» Альбина Курти на досрочных выборах 6 октября стали отношения с Белградом. Он заявлял о необходимости «перезагрузить» зашедшие в тупик переговоры, которые, по мнению Курти, диалог должны вести не президенты, а главы правительств.

При этом и «Самоопределение» и «Демократическая лига», которая на выборах заняла второе место с минимальным отставанием, выступают против предложения президента Хашима Тачи пересмотреть участок границы и обменяться территориями, — чтобы этнические сербы жили в Сербии, а албанцы — в Косове.

Главной проблемой для диалога Приштина считает нежелание Белграда признавать косовскую государственность. Этот же вопрос стал препятствием для создания сообщества балканских государств, которое называют «мини-Шенгеном». Декларацию о сотрудничестве подписали Албания, Северная Македония и Сербия. Они договорились устранять препятствия для перемещения товаров, людей, услуг и капиталов.

Альбин Курти выступает за присоединение Косова к этому сообществу, а также за отмену повышения пошлин для товаров из Сербии, которое стало ещё одной помехой для двусторонних переговоров. Вопрос в том, как это всё поможет преодолению пропасти между Сербией и Косовом спустя 20 лет после окончания войны, унесшей жизни более 13 тыс. человек?