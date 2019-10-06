В Косове прошли внеочередные выборы

Демократическая лига Косова во главе с Вьёсой Османи и крайне правая партия "Самоопределение" в лице Альбина Курти лидируют на внеочередных парламентских выборах в частично признанной республике.

Согласно экзитполу издания Klan Kosova ("Клан Косова"), обе партии набирают около 30% голосов, на третьем месте Демократическая партия Косова действующего президента Хашима Тачи - у нее около 22% голосов.

По данным другого экзитпола телеканала RTK и приштинского института PIPOS, с перевесом в пару десятых процента "Самоопределение" обгоняет Демократическую лигу Косова (27,9%).

На третьем месте — все та же Демократическая партия Косова (25,8%). "Альянс за будущее Косова" экс-премьера Рамуша Харадиная получает немногим более 12%.

Это уже седьмые по счету выборы с момента провозглашения независимости республики в 2008 году. С тех пор ни один созыв не отбыл свой четырехлетний мандат до конца.

В августе парламент в очередной раз самораспустился после того, как премьер-министр Рамуш Харадинай подал в отставку.