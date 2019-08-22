Сирийская армия взяла Хан-Шейхун

Сирийская правительственная армия заняла Хан-Шейхун — крупнейший оплот экстремистов на северо-западе страны. Об этом сообщают российские информагентсва со ссылкой на свои источники в Сирии.

Операция сирийской армии на юге провинции Идлиб длится больше двух недель. Ранее в Дамаске сообщали, что взяли город под «огневой контроль», получив возможность подавлять любые действия противника.

Для выхода мирных жителей сирийские власти открыли в четверг гуманитарный коридор на границе провинций Идлиб и Хама; Дамаск обещает обеспечить всех беженцев продуктами, ночлегом и медицинской помощью.

Гуманитарная ситуация в зоне боевых действий вызывает озабоченность ООН. По данным организации, за несколько месяцев жертвами боёв стали 900 мирных жителей, около 400 тысяч стали беженцами:

Стефан Дюжаррик, представитель Генсека ООН:

«Люди продолжат покидать свои дома; полторы тысячи человек из провинции Хама вынуждены идти дальше на север. В период с 1 мая до 18 августа были зафиксированы 576 тысяч перемещений беженцев на северо-западе страны. Некоторые были вынуждены бежать с места на место по 5˜–10 раз».

Москва заявила, что следит за развитием ситуации в Сирии и контактирует по этому поводу, в том числе, с Анкарой: в четверг турецкие СМИ сообщили, что один из наблюдательных пунктов турецкой армии подвергся налёту сирийских ВВС.

Ещё во вторник российские представители обсуждали ситуацию в регионе с Башаром Асадом, который, вреди прочего, высказал обеспокоенность поддержкой, которую боевики могут получать из Турции.