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Брюссельское бюро

Отзыв британских дипломатов. Слоновая кость не запрещена

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 Андрей Бекетов 
Отзыв британских дипломатов. Слоновая кость не запрещена
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DINUKA LIYANAWATTE
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Программа "Вкратце из Брюсселя":

Политический курс Евросоюза вырабатывается главным образом на очных официальных встречах. Почти каждый день высокопоставленные представители и эксперты разных стран проводят в Брюсселе заседания, переговоры, дебаты.

В связи с приближением выхода из ЕС Великобритании её правительство объявило о планах больше не участвовать в мероприятиях союзных учреждений.

Английский политолог считает это решение недальновидным:

«Если вы пропускаете заседания и не присутствуете на месте событий, то не видите их полной картины, - говорит Джорджина Райт. - До вас доходят обрывки сведений, но вы не можете их уточнять, дополнять и обсуждать с коллегами за чашкой кофе или в коридоре. Британия всё ещё остаётся членом ЕС до 31 октября. Поэтому её дипломатам было бы разумно посещать как можно больше встреч в преддверии выхода».

Нынешний премьер-министр Борис Джонсон переводит своих дипломатов из Брюсселя в другие столицы ЕС, чтобы развивать двустороние контакты, или отзывает в Лондон на решение проблем, порождаемых «брекситом». Его предшественница поступала наоборот.

«Тереза Мэй, наверное, думала: раз уж наши дипломаты больше не будут участвовать в общих встречах, то нам нужно усилить наше присутствие в Бельгии и других странах, иначе будет намного сложнее получить необходимую информацию о происходящем".

Но ярых сторонников британской независимости мало интересуют новости с континента. Они добились того, что Лондон демонстративно отстраняется от Брюсселя.

Торговля слоновой костью в ЕС не запрещена

В Женеве прошло заседание в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Вопреки ожиданиям, страны-участницы договорились не запрещать продажу на своих рынках слоновой кости.

В 2017 году Брюссель ужесточил правила экспорта из ЕС этого драгоценного материала, получаемого из бивней.

«Меры Евросоюза пока не совсем эффективны, на наш взгляд, - сказал представитель Международного фонда защиты животных Мэтт Коллис. - Они оставляют лазейки, например, торговлю обработанной слоновьей костью, резными изделиями и украшениями из неё. Если такие предметы считаются старинными, их может продавать в ЕС. При этом не требуется доказывать, что эти антиквариат».

Франция и Великобритания вносят более активный вклад в борьбу с браконьерством и контрабандой слоновой кости из Африки, чем многие другие члены ЕС.