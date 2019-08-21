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Италия

Италия: популисты и демократы обсуждают коалицию

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 Ольга Кепински 
Италия: популисты и демократы обсуждают коалицию
Авторское право
REUTERS/Yara Nardi
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После отставки правительства Джузеппе Конте оппозиционная итальянская "Демократическая партия" во главе с Николой Дзингаретти заявила о готовности к обсуждению формирования коалиции с "Движением пяти звезд". Но с одним условием, политика правительства в случае объединения будет основана на 5 пунктах: лояльность к Евросоюзу, экологическая устойчивость, изменение отношения к мигрантам, отведение парламенту центральной роли и изменение экономической политики для стимулирования инвестиций.

Если переговоры провалятся, Италию ждут досрочные парламентские выборы.

Два дня на раздумья. Президент республики Серджо Маттарелла проведет консультации с депутатами в поисках формирования нового альтернативного большинства. И делать это нужно быстро - ведь перед страной много международных обязательств. Таких как Саммит большой семерки в эти выходные во Франции, предстоящее назначение итальянского представителя в новый состав Еврокомиссии, и, что самое важное, голосование в парламенте по бюджету.

И как раз последнее - приоритет для Маттареллы даже в рамках консультаций с партийными лидерами. Нацсекретарь Демократической партии Дзингаретти подтвердил, что заручился поддержкой однопартийцев для обсуждения коалиции с "Движением пяти звезд", но придерживаясь разработанного им плана или Италия снова отправится к избирательным урнам
Джорджия Орланди
Euronews