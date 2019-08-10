Маттео Сальвини отправился в "пляжный тур"

После громкого заявления вице-премьера Италии и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини о развале правящей коалиции с "Движением 5 звезд" и призыва к проведению досрочных выборов в парламент, политик отправился в двухнедельный "пляжный тур" по побережью в поисках дополнительной поддержки электората. Но не всем отдыхающим нравится идея использовать курорты в качестве политической арены.

Пляжный тур Сальвини мне не очень нравится. Если он пришел поплавать — это одно, но если он пришел сюда заниматься политикой, то для этого есть другие места. Море — вне политики Шарон Джираффа отдыхающая

Я думаю, что Ди Майо и Сальвини должны попытаться наладить отношения друг с другом. "Движение 5 звезд" достигло многого, экономическая ситуация сейчас идет в гору, в особенности, что касается зарплат. Экономика тронулась с места. Сальвини тоже сделал много. Сицилию оккупировали мигранты. И дело тут не в расизме. Нам остается не так много вакантных рабочих мест. И если мы примем всех этих людей, то работы вообще не останется. Думаю, Сальвини и Ди Майо — два отличных политика, которые должны примириться по имя Италии Мария Ланери отдыхающая

По результатам последних опросов, рейтинг "Лиги" составляет около 39%, тогда как партия "Движение 5 звезд" за последний год потеряла поддержку половины своих сторонников и сейчас ее готовы поддержать около 15% итальянцев.

Итальянский парламент может на следующей неделе прервать летние каникулы, чтобы проголосовать по вопросу о доверии правительству. Окончательное решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов — за президентом страны Серджо Маттареллой.