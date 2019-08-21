Британская торговля готовится к жёсткому "брекситу"

Хочешь торговать, готовься к жесткому "брекситу"

Великобритания за два месяца до выхода страны их состава Евросоюза запустила автоматическую регистрацию своих предприятий в таможенной системе.

К такому шагу власти прибегли из-за многочисленных жалоб фирм о невозможности зарегистрироваться самостоятельно .

В ближайшие недели все компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, должны получить новые идентификационные номера.

Без них предприятия не смогут вести бизнес с государствами-членами ЕС после "брексита".

Около 240 тысяч британских предприятий ведут бизнес со странами ЕС. На данный момент меньше трети из них зарегистрировались как торговые агенты и получили новые идентификационные номера.

В Конфедерации британской промышленности считают, что это "очень важный шаг", но "лишь один из сотен", которые необходимо предпринять до возможного выхода страны из ЕС без сделки.

Британское правительство обещает выделить 10 млн евро на организацию службы поддержки грузов в портах во избежание хаоса после 31 октября.

Тем не менее бизнес-сообщество Великобритании все же надеется, что Лондону удастся развестись с Брюсселем с соглашением.