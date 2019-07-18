Жёсткий "брексит" угрожает британской экономике

Великобритании угрожает полноценная рецессия и выход из Евросоюза без сделки может привести к удвоению дефицита бюджета страны в следующем году.

Такой неутешительный прогноз был высказан британским Управлением по вопросам бюджетной ответственности.

Жесткий "брексит", по его мнению, подорвет доверие, сократит инвестиции и приведет к более высоким торговым барьерам с Европейским Союзом. Что в конечном итоге приведет к снижению курса фунта Стерлингов и сокращению экономики на 2% к концу 2020 года.

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд — один из самых ярых противников жесткого "брексита" —планирует, как сообщается, вместе с группой депутатов законодательно запретить такой вариант выхода из Евросоюза.

Опубликованный Управлением по вопросам бюджетной ответственности отчет показывает, что даже самый мягкий вариант выхода из ЕС без сделки существенно ударит по экономике Великобритании, приведет к значительному сокращению налоговых поступлений и резкому росту нашего государственного долга, рецессии. И все это из-за жесткого "брексита" Филип Хаммонд министр финансов Великобритании

Выход из ЕС без сделки — вариант, к которому готовы оба претендента на пост премьер-министра Великобритании — может прибавить к государственному займу 33 млрд евро в следующем финансовом году.

По заявлению Управления по вопросам бюджетной ответственности, обещания Бориса Джонсона и Джереми Ханта сократить расходы и налоги на посту премьер-министра создадут дополнительную нагрузку на бюджет.

Из отчета ясно, что самая мягкая версия жесткого "брексита" ударит по экономике значительно сильнее, последствия будут намного тяжелее, а рецессия будет больше Филип Хаммонд министр финансов Великобритании

Доклад был опубликован на фоне всеобщей паники среди малого и среднего бизнеса, боящихся последствий выхода Великобритании из ЕС без сделки.

После провала проекта соглашения по "брекситу" в британском парламенте и продолжительных переговоров, Брюссель согласился отсрочить выход страны из ЕС до 31 октября.