Жёсткий "брексит" угрожает британской экономике

Великобритании угрожает полноценная рецессия и выход из Евросоюза без сделки может привести к удвоению дефицита бюджета страны в следующем году.
Такой неутешительный прогноз был высказан британским Управлением по вопросам бюджетной ответственности.
Жесткий "брексит", по его мнению, подорвет доверие, сократит инвестиции и приведет к более высоким торговым барьерам с Европейским Союзом. Что в конечном итоге приведет к снижению курса фунта Стерлингов и сокращению экономики на 2% к концу 2020 года.
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд — один из самых ярых противников жесткого "брексита" —планирует, как сообщается, вместе с группой депутатов законодательно запретить такой вариант выхода из Евросоюза.
Выход из ЕС без сделки — вариант, к которому готовы оба претендента на пост премьер-министра Великобритании — может прибавить к государственному займу 33 млрд евро в следующем финансовом году.
По заявлению Управления по вопросам бюджетной ответственности, обещания Бориса Джонсона и Джереми Ханта сократить расходы и налоги на посту премьер-министра создадут дополнительную нагрузку на бюджет.
Доклад был опубликован на фоне всеобщей паники среди малого и среднего бизнеса, боящихся последствий выхода Великобритании из ЕС без сделки.
После провала проекта соглашения по "брекситу" в британском парламенте и продолжительных переговоров, Брюссель согласился отсрочить выход страны из ЕС до 31 октября.