"Жесткий брексит": без фруктов, овощей и ягод?

Жители туманного Альбиона могут столкнуться с нехваткой продовольствия, в случае "брексита" без сделки. Речь прежде всего идет о свежих овощах и фруктах. Об этом говорится в сообщении британской Федерации производителей продуктов питания и напитков, представляющей семь тысяч компаний. "Мы полагаем, что сбой с поставками может продолжаться несколько недель, или даже месяцев из-за задержек в портах", - отмечается в заявлении.

Вероятность нерегулируемого "брексита" резко возросла после того, как новый премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября, вне зависимости от того, согласуют ли Лондон и Брюссель условия развода. В случае "жесткого брексита", предупредил Брюссель, ЕС немедленно введет таможенный контроль, что приведет к задержке поставок.