Жизнь новых и старых мигрантов в Италии

Разделение между новоприбывшими и живущими в Италии давно мигрантами велико. Согласно данным организации "Врачи без границ", 10 000 человек живут не в специальных лагерях, а в так называемых "неформальных поселениях" или, другими словами, на стихийно созданных участках. Все изменилось с тех пор, как в ноябре прошлого года вступил в силу антимигрантский указ Маттео Сальвини. Большинство официальных лагерей были расформированы.

Вместе с Андреа Коста из НПО "Баобаб" мы проехали по Риму. Он говорит, что когда-то здесь жила целая община из 400 человек, а сегодня совершенно пусто.

Андреа Коста, НПО "Баобаб"

"Люди, живущие на улицах Рима, разные. У нас есть традиционные бездомные, есть транзитные мигранты, а также есть высокий процент лиц, ищущих убежища или ожидающих подтверждения их статуса. Количество так называемых "двойных" мигрантов увеличилось на 1000% в прошлом году. "Двойными" называют тех, кто сначала подал прошение о предоставлении убежища в Италии, а затем отправился в другие страны Европы. В соответствии с Дублинскими соглашениями, они должны вернуться в страну, где впервые подали заявление. В данном случае – в Италию".

"Двойные" мигранты либо живут в подполье, потому что боятся, что их заберет полиция, либо группируются около автостанции Тибуртина, куда прибывают из других городов Италии.

Джорджия Орланди, Euronews

"В некоторых случаях может помочь образование. Здесь, на острове Сардиния, впервые в стране в Университете Сассари экспериментируют с европейским паспортом для мигрантов. Им дают возможность признать документы об образовании и продолжить обучение в Италии"

Бакари недавно получил степень в области урбанистики. Он первый в стране, кто окончил университет по этой схеме, получив грант министерства внутренних дел Италии, предназначенный для беженцев с международной защитой. Но, как объясняет молодой человек, его история – скорее исключение.

Бакари Кулибали, студент

"Для меня интеграция – это не только институты. Реальная интеграция происходит через людей. Через сообщество, которое слушает и хочет знать о ваших потребностях и о том, что вы хотите делать в жизни"

Путь к полной интеграции мигрантов в итальянское общество кажется трудным. Растущее число нелегальных мигрантов еще больше препятствует этому. Эксперты подсчитали, что к 2020 году общее количество нелегальных мигрантов, проживающих в Италии, может увеличиться более чем вдвое после введения реформы Сальвини по сравнению с предыдущими оценками. По примерным подсчетам, это число может достигнуть более 670 000 человек.