Мигранты: беспомощность Сальвини

Cудно Open Arms по-прежнему находится неподалеку от порта острова Лампедуза, но будущее большинства мигрантов, а их около 150, которые уже 14 дней после спасения ожидают своей участи на борту, остается неопределенным.

Девять из них были доставлены на остров по состоянию здоровья. Тем временем шесть европейских стран заявили о своем намерении принять некоторых из спасенных мигрантов. Среди них Испания, Франция и Германия.

Ранее административный суд области Лацио разрешил судну Open Arms зайти в итальянские территориальные воды, удовлетворив иск одноименного фонда в обход декрета безопасности главы МВД Италии Маттео Сальвини, который запрещает это делать без особого разрешения. На судне эта радостная новость была встречена аплодисментами.

Основатель Open Arms Оскар Кампс объявил о победе: "Мы добились отмены указа Сальвини, который запрещал нам заходить в итальянские воды под угрозой конфискации нашего судна. Теперь мы можем это сделать, не опасаясь, что нас оштрафуют или конфискуют наше судно. Есть постановление о том, что мигранты могут сойти на берег, но не уточняется в каком порту. Поэтому разбираться со своей администрацией, со своей системой правосудия должно итальянское правительство".

На прошлой неделе глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Сальвини объявил о распаде коалиционного правительства и необходимости проведения досрочных выборов, тем самым оттолкнув от себя некоторых членов кабинета.

Один из них - премьер-министр страны Джузеппе Конте. Он в открытом письме раскритиковал Сальвини за его позицию в отношении мигрантов и назвал это "одержимостью".

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини: "Уважаемый премьер-министр Джузеппе Конте упрекает меня в моей "одержимости иммиграцией и закрытыми портами", - ответил на это Сальвини. - Да, я виновен в том, что одержим безопасностью итальянских граждан и борьбой с торговцами людьми и неправительственными организациями - их соучастниками. Шестьдесят миллионов итальянцев платят мне зарплату за эту одержимость, а не за "красивые глаза".

Кроме того, два министра, остающиеся пока партнерами Сальвини по коалиции, отказались подписать его новый декрет о запрете на заход судов с мигрантами в итальянские порты. Бунт внутри правительства сделал могущественного Сальвини неожиданно беспомощным.