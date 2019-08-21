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Россия

Соболезнования семье мецената

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 Мария Горковская 
Соболезнования семье мецената
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В результате крушения вертолета на острове Порос погиб бизнесмен и основатель частного Музея русской иконы Михаил Абрамов. Соболезнования семье и близким предпринимателя выразил Министр культуры России Владимир Мединский. По его словам, Абрамов создал один из лучших музеев православного искусства в мире.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что бизнесмен участвовал в качестве мецената и в восстановлении ряда столичных храмов. В частности, Храма Преображения Господня на Преображенской площади и Храм Чуда Архангела Михаила в Хонех.

Абрамов и еще один пассажир - также россиянин - направлялись из города Галатас на полуострове Пелопоннес в Афинский международный аэропорт. Но вертолет зацепился за линию электропередачи на острове Порос, загорелся и рухнул в воду. В результате обрыва проводов остров оказался обесточен.

С какой именно целью коллекционер находился в Греции не сообщается. Но в многочисленных интервью он называл своей главной задачей - возвращение икон в Россию.

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