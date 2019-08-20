Далекая галактика в соседнем магазине

Далекая галактика стала ближе, она поместилась в местном торговом центре. В Нью-Йорке открылся аттракцион виртуальной реальности "Звездные войны: Тайны Империи".

По словам создателей, уникальность проекта состоит в том, что у участников задействованы все чувства. Они надевают не только шлемы, но и жилеты, которые срабатывают, когда в виртуальном пространстве происходит битва. Так же можно почувствовать перепады температур и запахи. Эффект присутствия – это именно то, что отличает новый аттракцион виртуальной реальности от того, что можно сделать дома при помощи специальных очков.

Аттракцион будет открыт до октября, а уже в декабре этого года поклонники саги ждут выхода девятого эпизода "Звёздные войны: Скайуокер. Восход".