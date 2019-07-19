Виртуальное путешествие по Европе времён Римской империи

Лето в разгаре по всей Европе и в Средиземноморье: самое время совершить путешествие и открыть для себя новые страны. Сегодня для планирования путешествий мы нередко пользуемся онлайн-службами, такими как Яндекс-карты или Google maps, - особенно, когда речь заходит о поездке на автомобиле.

А как подобная онлайн-услуга могла бы выглядеть 2000 лет назад? Таким вопросом задались учёные из Стэнфордского университета в Калифорнии, создавшие карту древнего мира с возможностью расчёта времени и стоимости поездки от точки до точки.

Если сегодня мы пользуемся лоукостерами для полётов, высокоскоростными поездами и международными автомагистралями, соединившим многие точки на карте Европы, совершить то же путешествие во времена Римской империи зачастую было делом весьма затратным и долгим. Задолго до того, как были изобретены поезда и самолеты, возможности путешественников ограничивались повозками с упряжкой быков или ишаков, а также лодками для речных и морских плаваний.

Исследователи Стэнфордского университета использовали современные технологии для создания онлайн карты времён расцвета Древнего Рима. На созданной в Стэнфорде модели древнего мира, получившей название ORBIS, 632 объекта, расположенных на площади в 10 млн. км². Карта охватывает практически всю Западную Европу, города Средиземноморья, расположенные в Северной Африке и на Ближнем Востоке, и черноморское побережье.

Ни Москва, ни Киев, ни Варшава на карте мира начала нашей эры не обозначены - для Римской империи находившееся на их месте поселения никакого значения не имели. Из восточноевропейских поселений на карте присутствуют лишь два десятка городов Причерноморья и Крыма.

Среди обозначенных на карте поселений древнего мира - многие города Крыма и Причерноморья The Stanford Geospatial Network

По карте времён расцвета Римской империи можно рассчитать продолжительность и стоимость поездки между любыми двумя точками в зависимости от вида транспорта и времени года, а также от того, проходит ли поездка при поддержке вооруженной охраны или путешественник передвигается в качестве гражданского лица.

Так, продолжительность пути, связанного с плаванием через море или пересечением горной местности, сильно зависела бы от влияния погодных условий, - карта предлагает выбрать сезон для поездки.

Путешествие из Диоскурии (располагавшейся на месте современного Сухума в Абхазии) до Лютеции (небольшого городка, ставшего предтечей Парижа) - в летний период заняло бы 49 дней при использовании гужевого и водного транспорта: дорога пролегала бы по водам Чёрного, Эгейского и Средиземного морей через Константинополь, Коринф, Рим и Арль.

При расчёте самого дешёвого варианта того же маршрута онлайн-карта предполагает, что дорога займёт 72 дня и будет включать путешествие на ишаках и короткие морские переправы через Сицилию, Карфаген и города Атлантического побережья Европы. Дешёвый вариант обошёлся бы путешественнику в 1732 серебряных динария, а более быстрый и дорогой вариант - в 2106 динариев, что при сравнении покупательной способности римской валюты 2000 лет назад составляет (на современные деньги) около 2 млн 652 тысяч рублей.

Многочисленные сложности организации таких поездок, вероятно, объясняют тот факт, что немногими путешественниками во времена Римской империи были, в основном, солдаты и купцы.

Карты не учитывают политическую обстановку в древнем мире и возможные опасности (в виде разбойников и пиратов), которые поджидали путешественника в зависимости от выбранного им маршрута.