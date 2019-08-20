В Германии закрыли карусель-свастику

Администрация парка развлечений немецкого города Лёффингена на юго-западе страны закрыла один из аттракционов из-за его сходства с нацистской свастикой. Поначалу среди мирных каруселей и доброжелательных львов публика не замечала ничего зловещего. Но когда кто-то из посетителей разместил соответствующее видео в социальных сетях, оно вызвало бурю негодования. Хозяин парка вынужден был принести извинения тем, кого оскорбил карусельный дизайн.

"Меня это не беспокоит. Потому что я даже не заметила, что это было похоже на свастику. А дети, они вообще ничего об этом не думают", - считает эта женщина.

"Разумеется, странно, с одной стороны, что кто-то построил нечто подобное, потому что это действительно все еще чувствительная тема. С другой стороны, это техника. И это просто так выглядит", - говорит этот посетитель парка.

Две вращающиеся части карусели состояли из четырех орлиных голов, расположение которых и вызвало полемику. Владелец парка аттракционов уже заказал новую, с более миролюбивым дизайном.

Рюдигер Браун, владелец парка развлечений: "Мы договорились с производителем, что вернем ему эти сомнительные головы . Их переделают, и на новый аттракцион установят не четырех, а трех орлов, таким образом эта проблема будет решена".

Новый аттракцион обещают поставить довольно скоро и уверяют, что откорректированные орлы не будут напоминать символику Третьего рейха.