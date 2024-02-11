В парке развлечений "Порт Авентура" в Каталонии произошла авария

By Euronews

Из-за сильного ветра дерево упало рядом с аттракционом в популярном парке развлечений

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По меньшей мере 14 человек пострадали, двое из них серьезно, в результате аварии, произошедшей в воскресенье в парке развлечений "Порт Авентура" в испанской Таррагоне - дерево упало на американские горки.

"Сегодня утром, в воскресенье, из-за сильного ветра произошёл инцидент, вызванный падением дерева рядом с аттракционом "Томагавк", - говорится в заявлении любимого туристами парка развлечений, расположенного на побережье Коста-Дорада. - Некоторые ветки задели посетителей, находившихся на аттракционе".

Каталонские службы спасения сообщили, что помощь была оказана 14 пострадавшим. Двое в критическом состоянии и еще трое в менее тяжелом были доставлены в больницу.

Аттракцион "Томагавк" - это "детские американские горки с бешеными подъёмами и спусками", говорится на сайте парка.