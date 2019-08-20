Брюссель на видит альтернативы "бэкстопу"

Лондон не предлагает реалистической альтернативы временному пребыванию Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС, известному как «бэкстоп». Так отреагировал председатель Европейского совета Дональд Туск на письмо премьер-министра Бориса Джонсона с предложением исключить вариант «бэкстопа» из соглашения о выходе Соединенного Королевства из ЕС. По словам Туска, противники «бэкстопа» фактически выступают за восстановление границы в Ирландии.

«В письме нет работающих юридических гарантий против восстановления жёсткой границы на острове Ирландии, – пояснила позицию Брюсселя официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто. – В нём не излагаются никакие альтернативные варианты и, на самом деле, признаётся, что ничто не гарантирует, что такие альтернативы появятся до конца переходного периода. Впрочем, конечно, мы готовы к конструктивной работе с британцами в рамках наших полномочий».

По словам Бориса Джонсона, «бэкстоп» противоречит принципам демократии и суверенитета Соединённого Королевства, а также несёт угрозу его единству, так как этот режим сохранит действие законодательства «единого рынка» ЕС на территории Северной Ирландии уже после того, как страна формально покинет Евросоюз. «Бэкстоп» отвергает большинство членов Палаты общин, по этой причине парламент не смог ратифицировать соглашение о «брексите», достигнутое с Брюсселем кабинетом Терезы Мэй.

Новый премьер настаивает на исключение пункта о «бэкстопе» из соглашения, обещая не вводить пограничный контроль на ирландской границе во время переходного периода. Но его коллега, премьер-министр Ирландии, выразил разочарование не желанием Лондона предоставить юридические гарантии на этот счёт, приняв режим «бэкстопа».