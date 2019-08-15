Британская оппозиция хочет свергнуть Джонсона

Оппозиционные партии Великобритании намерены не позволить премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из Евросоюза без соглашения. Лидер лейбористов Джереми Корбин предлагает членам парламента отправить правительство Джонсона в отставку.
Правительство Джонсона поддерживает большинство депутатов превышающее оппозицию только в один голос. Но часть консерваторов выступает категорически против выхода из ЕС без соглашения и поэтому готовы поддержать вотум недоверия. С этой идеей согласны и шотландские националисты.
В качестве временно исполняющего обязанности премьера до новых выборов Корбин предлагает себя, но с его кандидатурой не согласны Либеральные демократы.
Без поддержки Либеральных демократов лейбористы могут не получить необходимого большинства. Но и ни одна другая оппозиционная партия не сформирует правительство без поддержки лейбористов.