Британская оппозиция хочет свергнуть Джонсона

Оппозиционные партии Великобритании намерены не позволить премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из Евросоюза без соглашения. Лидер лейбористов Джереми Корбин предлагает членам парламента отправить правительство Джонсона в отставку.

Он уводит нас из Европы в объятия Дональда Трампа из-за своей одержимости идеей «брексита» без соглашения. Джереми Корбин лидер Лейбористской партии

Правительство Джонсона поддерживает большинство депутатов превышающее оппозицию только в один голос. Но часть консерваторов выступает категорически против выхода из ЕС без соглашения и поэтому готовы поддержать вотум недоверия. С этой идеей согласны и шотландские националисты.

Не секрет, что я не поклонница Джереми Корбина, но мы согласимся с любым предложением, которое уберегло нас от надвигающейся катастрофы жёсткого «брексита». Никола Стерджен первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии

В качестве временно исполняющего обязанности премьера до новых выборов Корбин предлагает себя, но с его кандидатурой не согласны Либеральные демократы.

Мы стоим перед лицом национального кризиса. Для его разрешения нам может понадобиться чрезвычайное правительство. Но если Джереми Корбин действительно хочет, чтобы оно было успешным, даже он должен согласиться, что возглавить его должен не он. Джо Суинсон лидер Либеральных демократов

Без поддержки Либеральных демократов лейбористы могут не получить необходимого большинства. Но и ни одна другая оппозиционная партия не сформирует правительство без поддержки лейбористов.