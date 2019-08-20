Джонсон предложил ЕС новые условия "брексита"

"Хочешь мира - готовься к войне", - это нынешний девиз Бориса Джонсона, который настаивает на том, чтобы подготовка к "брекситу" без сделки с ЕС шла полным ходом.

Во время посещения одной из больниц премьер-министр Великобритании вновь попытался заверить всех, что предупреждения из просочившегося накануне в прессу отчета правительства о потенциальной нехватке продовольствия и лекарств в случае жесткого "брексита" были преувеличены.

Позже Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза. В частности он назвал "бэкстоп" на острове Ирландия "антидемократичным и несоответствующим суверенитету Соединенного Королевства как государства".

"Это несовместимо с желанием Великобритании установить долгосрочные отношения с ЕС", - подчеркнул Джонсон, отметив, что "бэкстоп" может ослабить Белфастское соглашение, которое принесло мир в Северную Ирландию.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: "Конечно, наши друзья и партнеры по другую сторону пролива (Ла-Манш) сейчас демонстрируют нежелание менять свою позицию - это нормально, но я уверен, что они это сделают. Тем не менее мы должны подготовиться и к выходу без сделки".

Правительство Великобритании заявило об ужесточении своей позиции: сразу же после "брексита", который намечен на 31 октября, для граждан стран ЕС вступят в силу ограничения на свободное перемещение по территории королевства.

Эти изменения затронут права граждан ЕС, которые негативно отреагировали на вводимое ограничение. В соцсетях уже появились высказывания, о том что это приведет к массовой дискриминации более двух миллионов европейцев.