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США продлили лицензию Huawei

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 Кнарик Хачатрян 
США продлили лицензию Huawei
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Белый дом отсрочили введение ограничений в отношении Huawei: американские компании смогут в течении ещё 90 дней продавать продукцию китайской телекоммуникационный корпорации для поддержания работы ее сетей и программного обеспечения мобильных устройств. Об этом заявил в понедельник министр торговли США Уилбур Росс, добавив:

"Некоторые [американские] компании в сельских районах зависят от Huawei. Так что мы дали им чуть больше времени для того, чтобы избавиться от этой зависимости".

Благодаря продлению лицензии китайский технологический гигант сможет по-прежнему закупать материалы у американских компаний и обслуживать своих клиентов. По данным, опубликованным независимой медиа-платформой Light Reading, эти компании потеряли 435 млн долларов (392 млн евро) во втором квартале года, потому что Huawei была занесена в список Entity List Минторга США (в нём находятся компании, к которым применяется особо жёсткий режим экспортного контроля).

По данным агентства Reuters, 11 из 70 млрд долларов, которые Huawei потратила на компоненты в прошлом году, принадлежали американским фирмам, таким как Qualcomm, Micron Technology и Intel.

46 дочерних компаний Huawei занесены в "черный список". Генеральный директор Western Digital заявил, что когда его компания приостановила поставки Huawei, и китайская корпорация обратилась к его конкурентам, не попавшим в Entity List .

Huawei полагается на Google Android для своих мобильных телефонов, но уже разрабатывает собственную операционную систему Harmony. Некоторые аналитики считают, что это шаг к независимости.

Срок временной лицензии, предоставленной Huawei продлен до 19 ноября. После этого она сама вместе с сотней дочерних компаний также попадёт в "чёрный список".