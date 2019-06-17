Huawei несёт потери из-за санкций США

Huawei может потерять около $30 млрд выручки в ближайшие два года. Причиной послужили санкции со стороны США.

Американское правительство внесло китайский телекоммуникационный гигант в черный список из-за подозрений в шпионаже.

После чего несколько американских компаний объявили о прекращении сотрудничества с Huawei, среди которых Google и Facebook.

Генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй:

«Мы не думали, что это отрицательно повлияет на наш бизнес. Мы не предполагали, что последствия будут такими серьезны. Компания провела своего рода подготовку - на данный момент это похоже на сильно поврежденный самолет, в котором защищены только основные элементы".

Согласно подписанному в мае указу Дональда Трампа, в стране был введен режим чрезвычайного положения для защиты нацбезопасности от иностранных угроз.

По мнению главы Huawei, такое решение американских властей сократит продажи мобильных телефонов на 40%.