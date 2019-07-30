Huawei: рост вопреки санкциям

"Наша компания как самолёт, и мы по-прежнему летаем", - сказал председатель совета директоров Huawei, отчитываясь о росте продаж.

Несмотря на давление со стороны США, выручка китайского гиганта в первом полугодии превысила 58 миллиардов долларов. Таким образом, в годовом выражении она выросла на 23,2%.

"Мы готовимся к тому, что впереди нас ещё ждут трудности. Но мы уверены в хороших показателях за 2019 год. Мы уже почти залатали дыры в нашей системе поставок. И теперь сосредоточились на том, чтобы наладить механизм бизнес-взаимодействия с клиентами", - заявил на пресс-конференции во вторник председатель правления Лян Хуа.

В январе-июне Huawei поставила 118 миллионов смартфонов, что на 24% больше, чем в прошлом году. В руководстве также отметили, что ограничительные меры не повлияли на развёртывание сети 5G.

В мае Минторг США внёс компанию в "чёрный список" как представляющую угрозу национальной безопасности страны.

Дональд Трамп пообещал снять санкции с Huawei, если американские и китайские переговорщики смогут достичь соглашения о прекращении тарифной войны.