За охрану дикой природы

Нелегальная торговля слоновой костью и спрос на суп из акульих плавников - такие темы обсуждают на Всемирной конференции по охране дикой природы в Женеве, открывшейся в субботу. На повестке дня более 50 предложений, касающихся регулирования международной торговли редкими видами растений, животных и рыб.

Ивонн Хигеро, генеральный секретарь CITES:

"Торговля дикими животными неприемлема. Все с этим согласны. Исследования показывают, что природные богатства нашей планеты сокращаются с невероятной скоростью. Эксперты утверждают, что с каждым годом диких животных становится все меньше и меньше".

Всего на конференцию приехали представители более чем из 180 стран мира. Некоторые африканские государства выступают за частичную легализацию торговли дикими животными. Одна из наиболее крупных неправительственных экологических организаций - Международный фонд защиты животных с этим не согласен.

Мэтью Коллис, Международный фонд защиты животных:

"Меня очень волнует продажа запасов слоновой кости. Последняя легальная продажа произошла в 2008 году. С того времени мы потеряли сотни тысяч слонов саванны, 60% лесных слонов в Африке. И это произошло потому, что подобные легальные рынки способствовали возникновению нелегальных рынков слоновой кости. Там её сейчас и продают".

В мае прошлого года Межправительственная научно-политическая платформа по биоразнообразию и экосистемам выпустила доклад, в котором прогнозировала исчезновение в ближайшее время миллиона видов.

Согласно конвенции CITES, подписанной почти полвека назад, около 35 000 различных видов флоры и фауны находятся под угрозой исчезновения, 85% из них - растения.