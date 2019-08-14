Кубок УЕФА: судят женщины

"Шерше ля фам" в футболе: впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА будет судить бригада арбитров, большинство которой составляют женщины во главе с француженкой Стефани Фраппар. В среду в Стамбуле они будут обслуживать поединок между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы минувшего сезона "Ливерпулем" и "Челси".

35-летняя Фраппар судила в этом году финал мундиаля среди женщин, женский европейский полуфинал, а также два матча мужского чемпионата Франции

"Думаю, что нет большой разницы, - говорит она о предстоящем судействе, - ведь это всё тот же футбол. Правила везде одинаковы, а значит и судейство. Поэтому я просто буду делать то же самое, что и во время матчей женских лиг".

Футболисты "Ливерпуля", так же, как и их соперники, уже находятся в Стамбуле. На вопрос о том, как он относится к тому, что столь ответственный матч будет судить женщина, их наставник Юрген Клопп отвечает:

"Я просто счастлив, что мы станем частью этого исторического момента. Я думаю, что в мире есть очень много вещей, относительно которых мы принимаем далеко не самые мудрые решения. Но вот это решение, привлечь к судейству ответственных матчей женщин, безусловно правильное".

Стефани Фраппар пользуется огромным авторитетом у футбольных федераций; вместе с ней матч будут судить ещё две женщины: француженка Мануэла Николози и Мишель О’Нил из Ирландии, а также турецкий рефери Джюнейт Чакыр.

В сезоне 2019-2020 Фраппар будет работать в высшем французском дивизионе на постоянной основе. До неё такое назначение в высшей лиге своей страны получила лишь немка Бибиана Штайнхаус.