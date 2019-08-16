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Греция

Правительство Греции удерживает финансы на плаву

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 Марфа Васильева 
Правительство Греции удерживает финансы на плаву
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Достойные экономические показатели, выполнение поставленных налоговых и бюджетных задач, - не только местные, но и зарубежные аналитики сходятся во мнении, что, несмотря на череду всеобщих выборов, греческим властям удается удерживать государственные финансы на плаву. Доказательство тому - только что опубликованная профильным министерством статистика.

"Опираясь на последние данные по греческому бюджету, специалисты выделяют два момента, - передает из Афин наш специальный корреспондент Семела Тухтиду, - а именно: рост доходов госбюджета и размер первичного профицита, который значительно превышает установленный Евросоюзом целевой показатель. Новое греческое правительство намерено представить эти два аргумента европейским партнерам, чтобы оправдать будущее снижение налогов и смягчение мер жесткой экономии".

Чистая выручка за первые восемь месяцев года выросла на 8% по сравнению с целевым показателем бюджета-2019. Первичный профицит, то есть превышение государственных доходов над расходами без учета обслуживания госдолга, превысил целевой показатель на 2,5 миллиарда евро.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уверен, что с такими бюджетными показателями в его руках - несколько козырей для облегчения налогового и прочего бремени греческих граждан. Он намерен убедить в этом лидеров Германии, Франции и Нидерландов в ходе запланированных на ближайшие недели визитов.

Принятый в декабре прошлого года, бюджет-2019 стал первым после выхода Греции из программ макроэкономической помощи международных кредиторов.