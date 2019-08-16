"Это общее дело Европы"

Пассажиры судна Open Arms считают дни и часы. Вот уже две недели, как 134 мигранта ждут решения своей участи недалеко от острова Лампедуза. По заявлению команды, ситуация на борту взрывоопасная.
В Брюсселе приветствовали готовность шести стран-членов ЕС приютить часть беженцев у себя, но заявили о недопустимости подобных ситуаций.
Ранее административный суд области Лацио разрешил судну зайти в итальянские территориальные воды в обход декрета безопасности главы МВД Маттео Сальвини. Но пришвартоваться без разрешения властей экипаж не может.
Тем временем, беженцев с другого судна Ocean Viking брать к себе не хочет ни одна из стран ЕС.
"В самом начале своего пути - еще по земле - им пришлось преодолеть немало трудностей. Они побывали в Ливии - а мы наслышаны о том, как там страдают люди. Мы должны высадить их на берег как можно скорее", - говорит член экипажа Ник Романюк.