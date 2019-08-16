Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Брюссельское бюро

"Это общее дело Европы"

 Комментарии
 Мария Горковская 
"Это общее дело Европы"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Пассажиры судна Open Arms считают дни и часы. Вот уже две недели, как 134 мигранта ждут решения своей участи недалеко от острова Лампедуза. По заявлению команды, ситуация на борту взрывоопасная.

В Брюсселе приветствовали готовность шести стран-членов ЕС приютить часть беженцев у себя, но заявили о недопустимости подобных ситуаций.

Люди застряли в море на несколько дней, недель. Мы вновь заявляем: необходимо как можно скорее найти долговременные пути решения проблемы в Средиземном море. Люди должны благополучно высадиться на берег в самое ближайшее время, получить все необходимую помощь. Но это дело ни одного-двух государств, это общее дело всей Европы.
Ванесса Мок
представитель Европейской комиссии

Ранее административный суд области Лацио разрешил судну зайти в итальянские территориальные воды в обход декрета безопасности главы МВД Маттео Сальвини. Но пришвартоваться без разрешения властей экипаж не может.

Тем временем, беженцев с другого судна Ocean Viking брать к себе не хочет ни одна из стран ЕС.

"В самом начале своего пути - еще по земле - им пришлось преодолеть немало трудностей. Они побывали в Ливии - а мы наслышаны о том, как там страдают люди. Мы должны высадить их на берег как можно скорее", - говорит член экипажа Ник Романюк.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube