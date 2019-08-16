"Это общее дело Европы"

Пассажиры судна Open Arms считают дни и часы. Вот уже две недели, как 134 мигранта ждут решения своей участи недалеко от острова Лампедуза. По заявлению команды, ситуация на борту взрывоопасная.

В Брюсселе приветствовали готовность шести стран-членов ЕС приютить часть беженцев у себя, но заявили о недопустимости подобных ситуаций.

Люди застряли в море на несколько дней, недель. Мы вновь заявляем: необходимо как можно скорее найти долговременные пути решения проблемы в Средиземном море. Люди должны благополучно высадиться на берег в самое ближайшее время, получить все необходимую помощь. Но это дело ни одного-двух государств, это общее дело всей Европы. Ванесса Мок представитель Европейской комиссии

Ранее административный суд области Лацио разрешил судну зайти в итальянские территориальные воды в обход декрета безопасности главы МВД Маттео Сальвини. Но пришвартоваться без разрешения властей экипаж не может.

Тем временем, беженцев с другого судна Ocean Viking брать к себе не хочет ни одна из стран ЕС.

"В самом начале своего пути - еще по земле - им пришлось преодолеть немало трудностей. Они побывали в Ливии - а мы наслышаны о том, как там страдают люди. Мы должны высадить их на берег как можно скорее", - говорит член экипажа Ник Романюк.