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Италия

Политический кризис в Италии: выборы или реформа?

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 Юрий Смирнов  Gioia Salvatori 
Политический кризис в Италии: выборы или реформа?
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Вице-премьеры Италии Луиджи ди Майо и Сальвини Маттео Сальвини, лидеры двух партий, образующих правящую коалицию, приняли участие в траурной церемонии в Генуе в обстановке нарастающей неопределенности.

Накануне лидер "Лиги" Маттео Сальвини согласился отложить досрочные выборы, к которым он призывал ранее до принятия закона о сокращении числа депутатов, на котором, в свою очередь, настаивает Движение "пяти звезд". По мнению наблюдателей, Сальвини пошел на уступку из опасения, что движение может сформировать новую коалицию с Демократической партией и вытеснить "Лигу" в оппозицию.

Ситуация должна проясниться 20 августа. В этот день перед Сенатом выступит премьер-министр Джузеппе Конте. Ожидается, что о своём недоверии к нему могут объявить представители "Лиги" и Демократической партии.

Если премьер-министр лишится поддержки большинства, президенту республики Серджио Маттарелле придётся либо распустить обе палаты парламента, назначив проведение новых выборов этой осенью, или сформировать так называемое техническое правительство, которое сможет проработать несколько месяцев до следующих выборов.

Приоритет для Движения пяти звёзд – сокращение численности сената и палаты депутатов. Приоритет для "Лиги" – досрочные выборы, так как согласно опросам у ней есть все шансы одержать на них решительную победу. Сальвини готов поддержать реформу парламента только при условии, что сразу после голосования будут проведены досрочные выборы, а парламент с сокращённым составом будет созван уже в следующем электоральном цикле.

Но идею скорейшего проведения выборов не поддерживают ни президент, на Движение пяти звёзд, ни оппозиционная Демократическая партия.