Политический кризис в Италии вернул парламентариев с каникул: им предстоит работать и 15 августа, в важный для итальянцев праздник "феррагосто", символ летнего отпуска. Что думают о сломе стереотипов жители Рима? Вот несколько мнений.

Аурелио, работник спа-салона: "Политики должны трудиться больше, чем мы, и 15 августа - не исключение. Они решают вопросы национальной важности. Я же, для сравнения, занимаюсь только делами своих клиентов".

Анастасия, продавец мороженого: "Правительство - это просто группа лицемеров, как мы все увидели в последние дни. Говорят, что работают, а сами... Сальвини, например, не работает".

Роза, владелица продуктового магазина: "Думаю. совершенно нормально привлечь их к работе 15 августа, а почему бы и нет? Если речь идет о правительственном кризисе, следует разрешить его как можно скорее. Они могут вполне перенести отпуск, как это порой делаем мы. Политики обязаны исполнять свой долг, ведь мы за это им и платим".

Состоятся ли в Италии досрочные выборы и когда? Итальянцы рассчитывают на ответ уже на этой неделе.