Италия: политический кризис углубляется

В Италии углубляется правительственный кризис после того, как лидер партии «Лига» и вице-премьер страны Маттео Сальвини призвал в четверг к проведению внеочередных парламентских выборов.

В связи с этой ситуацией председатель итальянского Сената Мария Элизабетта Казеллати назначила на понедельник конференцию руководителей партийных групп в верхней палате парламента, где будет рассмотрен вопрос о недоверии премьер-министру.

Между тем, председатель палаты депутатов Роберто Фико, член «Движения 5 звёзд», с которым у «Лиги» возникли разногласия, заявил, что у Сальвини по закону нет полномочий распускать парламент.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому «Лига» выразила недоверие, также потребовал у Сальвини «обоснования» своих действий, спровоцировавших в стране политический кризис.

Для того, чтобы в последние выходные октября избиратели могли проголосовать, обе палаты парламента должны быть распущены не позднее двадцать седьмого августа. Это вызывает серьёзное беспокойство у президента Италии Серджио Матареллы, поскольку в таких обстоятельствах правительство может не успеть принять закон о бюджете, который к 15 октября ожидают в Брюсселе.

Со своей стороны, бывший премьер-министр страны Маттео Ренци выступил против проведения досрочных выборов в ближайшие месяцы и предложил создать институциональное правительство.

Маттео Сальвини полагается на результаты опросов, согласно которым «Лига» сейчас пользуется большой поддержкой избирателей и в случае новых выборов сможет сформировать новую коалицию правых сил. По мнению наблюдателей, такое развитие событий может привести к ещё большей конфронтации Рима с Брюсселем.