Стройки Норвегии приглашают работать больше женщин

На норвежских стройках только два работника из ста – женщины. Строительная индустрия Норвегии хочет привлечь больше женщин и поэтому установила правила, запрещающие домогательства на рабочем месте.

Марта Андреассен, подмастерье плотника

"Здесь здорово. Приятно видеть, как вырастает целое здание, а ты становишься частью этого творчества".

Представители строительной индустрии заключили с профсоюзами соглашение из 7 пунктов с основными правилами против домогательств на рабочем месте, независимо от пола, возраста и сексуальной ориентации.

Джон Санднес, директор ассоциации строителей

"Четыре из десяти компаний говорят, что не могут получить квалифицированную рабочую силу. Мы должны начать подбирать персонал среди всех категорий населения. Сегодня девушки практически не приходят к нам на работу, поэтому мы должны начать с устранения того, что мешает им выбирать эту профессию"

Улучшения начали с оборудования специальных женских раздевалок, развешивания информационных постеров и инструктажа мужской части коллектива о необходимости следить за выражениями на рабочем месте.