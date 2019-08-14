Эвбея в огне

При помощи авиации в среду пожары на греческой Эвбее, казалось, удалось взять под контроль. Но огонь вспыхнул с новой силой в других очагах возгорания. Чрезвычайное положение объявлено в лесной зоне второго по величине острова страны, находящегося в 70 км от Афин. горят сосновые леса. Пламя уже уничтожило местный природный заповедник.

"Эта черепаха одна из тысяч диких животных, которые погибли в результате большого пожара в центральной Эвбее. Позади меня две сгоревшие машины. К счастью, никто из людей не погиб, и жилые дома не пострадали. Но тысячи гектаров леса сожжены", - передаёт наш корреспондент Яннис Ягинис.

Из-за сильного дыма на острове плохая видимость, но и в таких условиях с огнем борются 9 вертолетов, 7 пожарных самолетов и около 300 спасателей, военных и добровольцев. Власти спешно эвакуировали жителей четырёх посёлков и направили их в другие населенные пункты Один пожарный госпитализирован с сильными ожогами.

Джон Делияннис из Греческого Красного Креста говорит:

"Мы поддерживаем гражданское население, эвакуированных жителей пары деревень, оказываем им первую медицинскую помощь. Оборудовали три временных убежища для населения и пожарных".

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис срочно прервал свой летний отпуск на острове Крит и вернулся в Афины. Во вторник вечером он посетил единый координационный центр пожарной службы, а в среду побывал на Эвбее:

"Я нахожусь здесь, чтобы поддержать работу, проводимую гражданской защитой, нашими пожарными, полицией, вооруженными силами, всеми добровольцами, которые прибыли на борьбу с этим большим лесным пожаром. Я удовлетворен тем, как координируются их действия, но остаётся сделать ещё много другой работы", - сказал Мицотакис.

Спасатели перекрыли несколько дорог во избежание несчастных случаев. Военные при помощи землеройной техники создают защитную зону перед городом Псахна. Работе пожарных мешает аномальная сорокаградусная жара и сильный ветер.

Сильный пожар на острове Эвбея начался в ночь на вторник. Утром Афины оказались затянуты смогом. Греция обратилась за помощью в Европейское агентство гражданской защиты: местным пожарным уже помогают самолёты из Хорватии и Италии.